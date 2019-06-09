بن اعمر يعود للجزائر بنية خلافة نفسه على رأس غرفة التجارة والصناعة

يعود رجل الأعمال ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة لعيد بن اعمر، إلى الجزائر يوم 12 جوان الجاري، وذلك للمشاركة

في انتخابات الغرفة المزمع إجراؤها يوم 15 جوان من هذا الشهر، حيث ينوي لعيد بن عمر الترشح لعهدة ثانية

على رأس الغرفة وخلافة نفسه، حيث تشير معلومات لدى “النهار أونلاين”، إلى أن لعيد بن اعمر سيترشح لانتخابات الغرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن بن عمر تم انتخابه لرئاسة الغرفة، وهو على رأسها منذ جوان 2014، حيث يعد بن اعمر

من بين رجال الأعمال الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، وهو يتواجد حاليا خارج التراب الوطني منذ شهر مارس الفارط.

كما تشير المعلومات التي تتوفر عليها “النهار أونلاين”، إلى أن العيد بن اعمر كان مؤخراً بالسعودية لأداء مناسك العمرة.