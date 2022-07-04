بن الحاج: “الكوكي مدربا جديدا للشباب وهذه هي أهدافنا للموسم الجديد”

أعلن رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد محمد بن الحاج، تعين نبيل الكوكي، مدربا جديدا للفريق، كما كشف أهدافهم للموسم الجديد.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، على “فايس بوك”، تصريحات بن الحاج، أين قال: “نبيل الكوكي مدربا جديدا لشبابا بلوزداد”.

كما أضاف: “الكوكي أمضى على عقد لعام قابل للتجديد، وسيشرف على الفريق مع طاقمه الفني، رفقة محضرين بدنيين”.

وأردف: “الكوكي سيشرف على الفريق الأول، وفريق أقل من 21 عاما، واتفقنا معه ىعلى فرض الانضباط داخل المجموعة”.