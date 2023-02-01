بن الحاج: “تسقيف الأجور أعاقنا في انتداب أسماء كبيرة”

كشف رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، سبب عجز إدارته في انتداب أسماء كبيرة خلال الميركات الشتوي.

وصرح بن الحاج، في ندوته الصحفية: “وافقنا على قرار تسقيف أجور اللاعبين مع مجمع مادار، خلال الميركاتو للحفاظ على الاموال العمومية”

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الشباب: “هذا القرار كان عائقا أمامنا في استقدام أسماء كبيرة في هذا الميركاتو”.

وتابع محمد بن الحاج: “قمت بجلب أسماء كبيرة في الميركاتو الصيفي، والفريق يمتلك لاعبين جيدين يمكن الاعتماد عليهم”.