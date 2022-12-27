بن الحاج: “سعدي أول المسرّحين ونسعى لتدعيم هذه المناصب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، عن الميركاتو الشتوي لفريقه، كاشفا أول المسرحين، والتدعيمات المستهدفة.
وصرح بن الحاج، في هذا الخصوص، لتلفزيون “AL24”: “اللاعب إدريس سعدي هو أول المسرّحين من الفريق هذا الميركاتو”.
كما أضاف رئيس الشباب: “هناك قائمة من اللاعبين الذين نقوم بالجلوس معهم على طاولة المفاوضات من أجل تسريحهم من الفريق”.
كما أضاف محمد بن الحاج، بخصوص الاستقدامات: “نحن بحاجة لتدعيم الفريق بصانع ألعاب متميز، بالإضافة لمهاجم قناص قادر على تجسيد الفرص إلى أهداف”.
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