بن الحاج: “سعدي وغندوزي جديد الفريق ونستهدف 8 أسماء جديدة”

كشف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، الأسماء الجديدة التي استقدمها الفريق هذا الصيف، والصفقات الأخرى المستهدفة.

وصرح بن الحاج، للصفجة الرسمية للفريق: “تمكنا من اقناع دراوي بالبقاء معنا، والكوكي طلب الاحتفاظ بالمهاجم هشام خلف الله”.

كما أضاف: “المهاجم ادريس سعدي، أمضى على عقد الكتروني مع الفريق، بالإضافة للحارس أليكسيس غندوزي الذي وقع لموسمين”.

وأردف: “نحن في مفاضات مع لاعب إفريقي في المستوى، بالإضافة لصانع الألعاب إسلام بولودان”.

وتابع محمد بن الحاج: “الإدارة في مفاوضات مع عشرة لاعبين، ومن الممكن حسم ثمانية صفقات”.