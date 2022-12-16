بن الحاج :”سندعّم شباب بلوزداد بلاعبين في هذه المناصب”

كشف رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج عن استعداد إدارة الفريق للتعاقد مع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة.

كما قال بن الحاج عن إمكانية استقدام لاعب وفاق سطيف قندوسي :” نملك اتصالات وهناك لاعبون يريدون حمل قميص الفريق. لا استطيع إعطاء بعض الأسماء، هناك لاعبين أفريقين”.

وأضاف رئيس الفريق العاصمي :”نملك لاعبين مصابين مثل حميدي، و خضع للعملية الجراحية، أعلمكم أننا نبحث عن لاعبين في الجانب الهجومي و وسط الميدان الهجومي، ”

كما ختم “بصراحة، لا نريد الوقوع في نفس الأخطاء، ونبحث عن لاعبين جاهزين، ومثلا سعدي لم يلقى معالمه بعد”.

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