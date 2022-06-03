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الرياضة

بن الحاج: “لا ينقصنا الكثير لبلوغ مستوى أعلى والتتويج بلقب افريقي”

بقلم كريم تيغرمت
بن الحاج: “لا ينقصنا الكثير لبلوغ مستوى أعلى والتتويج بلقب افريقي”
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أثنى رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج، على فريقه، مؤكدا قدرتهم بلوغ مستوى أعلى الموسم المقبل، وحصد لقب افريقي.

وصرح بن الحاج، للإذاعة الوطنية: “نتوقع الأفضل من الشباب الموسم المقبل ونطمح لانجاح الميركاتو من خلال استقدام اللاعبين الأنسب للفريق”.

كما أضاف: “لا ينقصنا الكثير لبلوغ مستوى أعلى والتتويج بلقب افريقي، علينا الحفاظ على هذه الروح، واستقدام لاعبين بمستوى عالي”.

وتابع محمد بن الحاج: “اجتمعت مع المدرب باكيتا، بخصوص ميركاتو الفريق، وباشرنا تحركاتنا في هذا الصدد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3akfM
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