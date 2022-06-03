بن الحاج: “لا ينقصنا الكثير لبلوغ مستوى أعلى والتتويج بلقب افريقي”

أثنى رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج، على فريقه، مؤكدا قدرتهم بلوغ مستوى أعلى الموسم المقبل، وحصد لقب افريقي.

وصرح بن الحاج، للإذاعة الوطنية: “نتوقع الأفضل من الشباب الموسم المقبل ونطمح لانجاح الميركاتو من خلال استقدام اللاعبين الأنسب للفريق”.

كما أضاف: “لا ينقصنا الكثير لبلوغ مستوى أعلى والتتويج بلقب افريقي، علينا الحفاظ على هذه الروح، واستقدام لاعبين بمستوى عالي”.

وتابع محمد بن الحاج: “اجتمعت مع المدرب باكيتا، بخصوص ميركاتو الفريق، وباشرنا تحركاتنا في هذا الصدد”.