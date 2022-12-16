بن الحاج: “متفائل في قدرتنا على تجاوز دور المجموعات لرابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، تفائله الكبير، في قدرة فريقه على تجاوز دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح بلحاج، للإذاعة الوطنية: “لدينا كل الإمكانيات لمواجهة الترجي، الزمالك، والمريخ، وأنا جد متفائل في قدرتنا على تجاوز دور المجموعات”
كما أضاف: “سنتنقل إلى الزمالك في أول خرجة، قبل استقبال الترجي في ثاني مباراة، وعلينا حصد نقاط من خارج ملعبنا”.
وتابع محمد بلحاج: “لدي شعور قوي في قدرتنا على تجاوز دور المجموعات من رابطة الأبطال والتأهل للدور المقبل”.
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