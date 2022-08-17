بن الحاج :”نسعى لبناء مركز تكوين بجسر قسنطينة.. ننتظر الرد فقط”
بقلم عزيز طالبي
كشف رئيس شباب بلوزداد محمد بن الحاج عن تقديمه ملفا للسطات المعنية قصد منحه الضوء الأخضر لبناء مركز تكوين جديد.
وقال بن الحاج في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء :”شباب بلوزداد يستحق مركز تكوين. نريد تشييده في نواحي جسر قسنطينة بالعاصمة، قدمنا ملفنا للمعنيين ونحن ننتظر الرد.”
كما اضاف :” نحلم بمركز جديد، و يملك كل من المرافق التجارية والمالية التابعة له، ننتظر بشغف. و اضن حتى الأنصار يحلمون بهذا الأمر”.
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