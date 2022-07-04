إعــــلانات
الرياضة

بن الحاج: “هذا الثلاثي خارج حساباتنا في الموسم الجديد”

بقلم كريم تيغرمت
بن الحاج: “هذا الثلاثي خارج حساباتنا في الموسم الجديد”
  • 111
  • 0

تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، عن أسماء اللاعبين المغادرين للفريق هذا الصيف.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد تصريحات بن الحاج، أين قال: “حارس المرمى توفيق موساوي، خارج حساباتنا في الموسم الجديد رغم ارتباطه بعقد مع الشباب”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد: “عرضنا على المهاجم خير الدين مرزوقي البقاء، لكنه قرر المغادرة”.

وتابع محمد بن الحاج، في ذات الخصوص: “سيتم إعارة المهاجم الآخر، كريم عريبي، إلى فريق آخر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/V54nf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر