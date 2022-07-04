بن الحاج: “هذا الثلاثي خارج حساباتنا في الموسم الجديد”

تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، عن أسماء اللاعبين المغادرين للفريق هذا الصيف.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد تصريحات بن الحاج، أين قال: “حارس المرمى توفيق موساوي، خارج حساباتنا في الموسم الجديد رغم ارتباطه بعقد مع الشباب”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد: “عرضنا على المهاجم خير الدين مرزوقي البقاء، لكنه قرر المغادرة”.

وتابع محمد بن الحاج، في ذات الخصوص: “سيتم إعارة المهاجم الآخر، كريم عريبي، إلى فريق آخر”.