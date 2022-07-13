بن الحاج يوضح بشأن منصب المدير الرياضي الجديد للسياربي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، عن مستقبل منصب المدير الرياضي بالفريق الذي سيخلف حسين ياحي.
وصرح، صبيحة اليوم الأربعاء، بن الحاج في ندوة صحفية للإعلام:”لحد الآن لانحتاج لمدير رياضي بالفريق، وهذا القرار قمنا بمناقشته مع المدرب الكوكي.
وأضاف بن الحاج:”المدرب رفقة طاقمه وبمساعدة الإدارة سيقوم بعمله على أكمل وجه، ولانحتاج مدير رياضي”.
وأوضح بن الحاج:”عملية الإستقدامات بالفريق لا يتدخل فيها أي طرف خارجي من محيط الفريق، الإدارة تحدثت مع المدرب بشأن الإستقدامات”.
وأردف بن الحاج:”المدرب يطلب اللاعبين اللذين يحتاجهم، ونحن من يحدد قائمة اللاعبين المستهدفين”.
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