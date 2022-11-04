بن الحاج:”سيتم إطلاق العديد من المشاريع التي ستعود بالفائدة على الفريق”

تحدث رئيس نادي شباب بلوزداد، محمد بن الحاج، عن العديد من الأمور المتعلقة بالفريق، والإستحقاقات التي تنتظر الفريق مستقبلا.

وصرح بن الحاج في تصريحات لقناة “فرانس 24″ الأمس الخميس:” ” قريبا سيتم الانطلاق في عدة مشاريع منها مركز التكوين و محل لبيع منتوجات النادي ”

وأضاف المتحدث:” ” نجري اتصالات مع العديد من اللاعبين في الهجوم و ممكن أن تكون استقدامات في الميركاتو الشتوي ”

وأوضح المتحدث:” ” وقعنا يوم الأربعاء، على عقد مع شركة إسبانية عالمية مختصة في التسويق، و ستباشر عملها مطلع العام الجديد 2023 و هذا ما سيعود على الفريق بفوائد مادية ”

وأردف محمد بن الحاج:” ” قضية اللاعبين الشباب و الخطة و غيرها من الأمور هي من صلاحيات المدرب و هو يعلم ذلك ، سنرى إشراك الشبان عند الحاجة مستقبلا”