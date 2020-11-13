بن العمري:”حناشي بمثابة والدي ومننساش خيرو”

وصف النجم الدولي الجزائري لفريق أولمبيك ليون جمال بن العمري فقيد كرة القدم الجزائرية محند شريف حناشي بمثابة والده الثاني.

المدافع المحوري للخضر نشر سهرة اليوم الجمعة صورا عديدة جمعته بالرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل.

وعلق مدافع الكناري السابق على الصور بعبارات مؤثرة:”حزين لرحيل الرئيس التاريخي لشبيبة القبائل حناشي.. كان بمثابة أبي وبفضله وصلت إلى ما أنا عليه اليوم”.

“وضع ثقته في لما لا أحد فعل ذلك..ساندني في الوقت الذي أدار لي الجميع ظهرهم.. لن أنسى فضله علي ماحييت.. سيبقى أفضل رئيس تعاملت معه”.