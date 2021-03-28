بن العمري:”ما حدث في زامبيا درس لنا وسلسلة اللانهزام مُهمة”

أكد المدافع المحوري للمنتخب الوطني “جمال الدين بن العمري” أن ما حدث في زامبيا من ظُلم تحكيمي يُعتبر درس مُهم قبل تصفيات المونديال.

بن العمري قال اليوم الأحد في المنطقة المختلطة:”سلسلة اللانهزام في 23 مُباراة مهمة ويجب أن نكون جاهزين لمواجهة بوتسوانا”.

“لاتوجد مُباراة سهلة.. كل المُنتخبات تُريد الفوز علينا الآن خاصة بعد كل ما حدث في مباراة زامبيا”.

“العقلية دائما واحدة في المنتخب الوطني وهي خوض المباريات من أجل الفوز وفقط”.

وختم:”استخلصنا الدرس مما حدث في زامبيا وبوتسوانا من أمور خارجة عن نطاق كرة القدم.. المُهم أن هاته الأمور حدثت الآن وليس في تصفيات المونديال”.