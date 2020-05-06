بن العمري:”محرز أفضل من صلاح وماني.. ماندي منضبط وأريد البقاء في الشباب”

آجاب النجم الدولي الجزائري لفريق الشباب السعودي جمال الدين بن العمري على أسئلة محبيه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام سهرة الثلاثاء كاشفا العديد من الأمور المثيرة.

ابن مدينة الحراش أكد أن أسعد ذكرى له هي تتويجه مع المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وأضاف:”أصعب مباراة في الكان كانت ضد كوت ديفوار، وأكبر لحظة رعب عشتها حينما عاد الحكم لتقنية الفار في النهائي”.

وعن جمهوره المفضل، قال:”أغلبية الجماهير رائعة، ولكن جماهير شباب قسنطينة والمولودية الأفضل في الجزائر”.

وأردف: “عيسى ماندي أكثر لاعب جزائري صارم ومنضبط”.

وبخصوص مستقبله كشف:”ما زال لدي عقد مع الشباب.. نعم سأستمر بالموسم المقبل”.

وفي صراع الأفضل عربيا بين محرز وصلاح قال:”حطها في القول الأفضل بدون عاطفة”.



