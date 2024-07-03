بن العمري :”أشكر الرئيس تبون على منح مولودية الجزائر ملعب الدويرة”

أبدى مدافع فريق مولودية الجزائر جمال بن العمري، سعادته الكبيرة لمنح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت، لفريق مولودية الجزائر قبل أيام فقط من تنشيط نهائي الكأس.

وقال جمال بن العمري في تصريح لـ “النهار” خلال الاستعدادات اليوم الأربعاء لمواجهة شباب بلوزداد الجمعة القادم “كنا جزء من التقدم لفريق مولودية الجزائر، قدمنا موسم استثنائي بعد تحضيرات شاقة”

كما أضاف بن العمري “أشكر الرئيس عبد المجيد تبون الذي منح الملعب لفريق مولودية الجزائري الذي يستحقه، حان الوقت أن يخطو الفريق خطوة للأمام، ويعطي صورة جميلة للجزائر محليا وقاريا”.

وختم أحد مهندسي التتويج بالبطولة “النهائي سيلعب على جزئيات صغيرة، المباراة ستكون صعبة ومحكمة ومن جانبنا مستعدين للنهائي، و نعمل على أن يكون عرس كروي، و صورة جيدة اللاعب و المناصر الجزائري”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-