بن العمري: “الكرة الإفريقية تطورت كثيرا والقادم سيكون أصعب”

ثمّن المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري الفوز الذي حققه الخضر أمسية اليوم أمام منتخب زيمبابوي بثلاثية مقابل هدف واحد.

وتحدث بن العمري عن هذه المباراة في تصريح للتلفزيون الجزائري بعد نهاية اللقاء قائلا:

“المباراة لم تكن سهلة، أمام منافس كان متمركزا جيدا فوق أرضية الميدان”.

وبخصوص مستوى فريق زيمبابوي قال بن العمري: ” خلاص لا يوجد فريق سهل في إفريقيا، الجميع يحوس يربحك”

وتابع: “إن شاء الله سنلعب كل المباريات من أجل الفوز، الكرة الإفريقية تطورت كثيرا وعلينا أن نركز أكثر لأن القادم سيكون أصعب”.