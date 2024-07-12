بن العمري :” المكتوب خلاص مع مولودية الجزائر رغم أني أصبحت مغرما بها”

أبدى مدافع مولودية الجزائر جمال بن العمري تأثره الكبير بعد اتخاذه قرار الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال جمال بن العمري في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق “المكتوب خلاص في مولودية الجزائر، القرار كان صعبا بحكم أني كنت أريد البقاء، أشكر الإدارة و الرئيس حاج رجم و الأنصار الذين صنعوا أمور خيالية”.

كما اضاف الدولي الجزائري السابق “أصررت على الرحيل و أشكر رجم على تسهيل المهمة، خرجت مغرم بهذا النادي، و متأثر رغم أني لست مشجعا للفريق”

وختم ابن مدينة الحراش “أخذت قراري لأسباب شخصية، خرجت وأن راسي مرفوع بالفوز بلقب، لم أسرح من الفريق، فقط رسالتي للانصار يجب أن يساندوا الفريق و حمايته من أشباه الأنصار”.