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بن العمري بديلا أمام أنجي

الرياضة
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بن العمري بديلا أمام أنجي
بقلم كريم تيغريمت

سيتواجد الدولي الجزائري جمال بن العمري على دكة بدلاء ناديه ليون الفرنسي، خلال المواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد، بنادي أنجي.

وكشف نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المباراة، أين تواجد اسم بن العمري، ضمن قائمة البدلاء.

ويأتي هذا في وقت أوضح فيه مدرب ليون، رودي غارسيا، أن الدولي الجزائري، ليس جاهزا بعد بنسبة 100% من الناحية البدنية.

ورغم تصريحات مدرب ليون، تبقى حظوظ جمال بن العمري، وافرة، في امكانية حصوله على فرصة جديدة كبديل هذه المبارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=924681

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