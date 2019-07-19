بن العمري: “بغاو يوسخونا أنا وبلايلي.. وبلماضي رفع عنا الحقرة”

أكد المدافع الدولي بن العمري أنه تعرض لتشويه صورته رفقة المهاجم يوسف بلايلي من طرف بعض الأطراف، قبل أن ينصفه الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي.

وتحدث بن العمري في تصريح لتلفزيون النهار بعد نهاية المباراة عن الصعوبات التي واجهها مع الإتحادية السابقة لكرة القدم الجزائرية قائلا:

“مررت بأوقات صعبة، وعانيت من الحقرة تاعهم، انا أشكر كل من ساعدني على العودة إلى المنتخب، قالو عني “voyeu”، الحمد لله شمخت القميص، إن شاء الله رئيس الإتحادية والمدرب يكونوا راضيين علينا”.

وأضاف: “هناك بعض اللاعبين الذين عانوا كثيرا سابقا، “حبو يوسخونا” وحبو يحرمونا من المنتخب الوطني”.