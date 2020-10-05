بن العمري سيُوقع مع أولمبيك ليون بشروط

سيكون الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، على موعد مع التوقيع مع نادي أولمبيك ليون في الساعات القادمة، ولكن بشروط.

وكشفت جريدة “ليكيب“، بأن الشرط الأول لترسيم الأمور بين “لوال” ومُحارب الصحراء، سيكون رحيل المدافع الدنماركي أندرسن لفولهام.

وأوضح ذات المصدر، بأن الشرط الثاني للطرف الفرنسي، هو جلب بطل إفريقيا 2019 لوثائقه من الشباب السعودي، لعقد صفقة مجانية.

ويتواجد صاحب الـ30 عاما حاليا في فرنسا، ويُفترض أن يُعلن عن توقيعه مع “لي غون” رسميا في الساعات القادمة.

ويتمنى مُحبو الخضر، نجاح المُفاوضات بين جون ميشال أولاس وخريج النصرية، الذي يستحق اللعب في المُستوى العالي.

ويمتلك بن العمري، الكثير من المُقترحات خلال الميركاتو الجاري من الدوري الإماراتي والسعودي.