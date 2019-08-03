بن العمري :”عشت فرحة كبيرة لا يُمكن نسيانها”

إستحضر الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” إنجازه مع المنتخب الوطني خلال الكان الأخيرة، وهذا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه.

وقال قلب الأسد :”لقد عشت فرحة كبيرة لا يُمكن نسيانها، والحمد لله، وسيبقى حدثا رائعا في مشواري الكروي”.

وواصل :”أشكر كثيرا الجماهير الشبابية والتي ساندتني طيلة أطوار المُنافسة الأخيرة، برسائل في حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الواتساب”.

ولم يُفوت خريج مدرسة نصر حسين داي الفُرصة من أجل الإشادة برئيسه “خالد البلطان”، والذي يولي له أهميه خاصة.

يُشار بأن صاحب الـ29 عاما تحصل على عُطلة جديدة من إدارة فريقه، للسماح له بالتخلص من الإرهاق الذي يعاني منه.