بن العمري: ” كي تخاف الماتش.. شوف في بلماضي تفريها” !

أشاد صخرة دفاع المنتخب الوطني جمال بن العمري بالناخب الوطني جمال بلماضي عقب مساهمته في تتويج الخضر بلقب كأس امم إفريقيا.

وتحدث بن العمري عن المدرب الوطني في تصريح للنهار على هامش تكريمه من طرف رئيس بلدية الحراش قائلا:

“كل ما حصل في مصر، كان من صناعة بلماضي..كأننا لعبنا فيلم من إخراج بلماضي، وبطولة اللاعبين، هو القائد الأول في الفريق وكأننا نملك لاعبا آخرا ”

وأضاف: ” كي تخاف الماتش شوف في بلماضي يمنحك الطمئنينة…مع منتخب ساحل العاج إرتبكنا قليلا لأننا لم نكن نتوقع ذلك المستوى، لأننا رأيناهم امام مالي وكان مستواهم كارثي حتى المعلق حفيظ دراجي كان يتمنى تأهل كوت ديفوار بسبب ضعف مستواهم”.