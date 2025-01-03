بن العمري: “لكناوي أصر على خدماتي وسأقدم كل إمكانياتي لمساعدة ترجي مستغانم”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر المدافع الدولي، جمال بن العمري، عن استعداده لمساعدة فريقه الجديد ترجي مستغانم، في ما تبقى من الموسم الكروي الجاري.
وصرّح المدافع بن العمري، للصفحة الرسمية لترجي مستغانم، عبر فيسبوك: “انضمامي إلى الترجي جاء بطلب من المدرب، لكناوي. وأعِد الجميع بتقديم كل ما لدي في سبيل مساعدة الفريق”.
وأضاف المدافع السابق لمولودية الجزائر: “المفاوضات كانت سلسة مع رئيس النادي، تحدثنا عن الأهداف المسطّرة. وشعرت بالثقة والراحة، وهو ما دفعني للتوقيع مع الفريق”.
وختم المدافع جمال بن العمري حديثه: “لبّيت طلب انضمامي لترجي مستغانم بكل فخر واعتزاز، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع”.
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