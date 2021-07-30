بن العمري: لم أتبرع بـ 500 مكثف اكسجين.. حتى لو تبرعت أتركها بيني وبين الله”

كذب المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري خبر إقتنائه 500 مكثف أكسيجين لفائدة المستشفيات الجزائرية، مؤكدا أنه ليس من النوع الذي يبحث عن التشهير عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر مدافع نادي قطر على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام تعليقا بخصوص الخبر المتداول على صفحات الفايسبوك قائلا:

“الخبر غير صحيح أتمنى التأكد من المعلومات الحساسة في هذا الوقت الحساس، بلدنا يعيش وضع صعب للأسف حتى إذا تبرعت سأحرص على أن يبقى الامر بيني وبين ربي، الله يهدي الناس اللي راهي تصعب فالحالة على الزوالي، ارحمو بعضكم الله يهديكم”.