بن العمري: ” لم نتراجع في الشوط الثاني بل لعبنا بذكاء”

أكد المدافع المحوري للمنتخب الوطني جمال بن العمري أن التشكيلة الوطنية لم تتراجع في الشوط الثاني بل لعبت بذكاء، لتفادي تلقي أهدافا مباغتة من المنتخب الكيني.

وتحدث بن العمري عن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني بثنائية أمام المنتخب الكيني في تصريح لقناة bein sport قائلا:

“الحمد لله تمكنا من تحقيق فوز ثمين، وحظ موفق للمنتخب الكيني مستقبلا..المباراة كانت صعبة خاصة في البداية، اين كان لدينا ضغط صغير وكان يتوجب علينا تسجيل الهدف، والحمد لله تمكنا من تسجيل هدفين “.

وأضاف: “خفنا أن نرتبك أخطاء وأن يسجل علينا المنتخب الكيني، كنا مركزين ولعبنا بذكاء ..البعض يرى أننا تراجعنا في الشوط الثاني، لكن بالعكس بل سيرنا المباراة كما يجب”.