بن العمري: “مستوى بطولتنا المحترفة ارتفع مقارنة بما كان عليه”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري جمال بن العمري، لاعب مولودية الجزائر، عن مستوى البطولة الوطنية حاليا، مؤكدا ارتفاع مستواها مقارنة بالسابق.
وصرح بلعمري، عقب فوزهم الأخير أمام مولودية البيض: “مستوى البطولة الوطنية تغير، حيث ارتفع المستوى مع الجيل الحالي، مقارنة بما كان عليه”.
كما أضاف: “في وقت سابق كانت هناك أربعة، أو خمسة أندية قوية، حاليا المستوى متقارب بين لاعبي معظم الفرق”.
وتابع جمال بن العمري: “حتى خلال فترة احترافي خارج الوطن، كنت أتابع بطولتنا الوطنية، التي اعتبرها حلوة”.
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