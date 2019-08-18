بن العمري :”هذا هو سبب غيابي عن التدريبات”

وضع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري النقاط على الحروف بخصوص غيابه عن تدريبات ناديه الشباب السعودي، يوم أمس السبت.

وصرّح قائلا لجريدة “الإقتصادية” السعودية :”أنا أعاني من إصابة مُتمثلة في شد عضلي، وهو ما إضطرني للبقاء في عيادة الفريق”.

وواصل :”بعد نهاية كأس إفريقيا وفترة الراحة التي إستفدت منها، عدت الى الرياض وتمرنت بصفة طبيعية، ولكني تعرضت للإصابة بعدها”.

وختم :”أعمل حاليا على تلقي العلاج، لأكون جاهزا لإستئناف المُنافسة الرسمية، السبت القادم، وأنا رهن إشارة الطاقم الفني والمدرب ألميرون”.