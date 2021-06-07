بن العمري :”هذه هي الفرق التي أتفاوض معها”

رسّم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، رحيله عن صفوف نادي أولمبيك ليون، بعد موسم فاشل على طول الخط لم يلعب فيه سوى نادرا وفقد فيه الكثير من مُستواه. وأوضح المدافع المحوري بأنه سيعود بنسبة كبيرة للخليج خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث خريج مدرسة نصر حسين داي للتلفزيون الجزائري :”في الوقت الحالي أنا مُركز مع المنتخب الوطني، وسأعلن عن وجهتي القادمة، بعد نهاية التربص، أريد تقديم الأفضل مع الخضر، وبعدها سأحسم الأمور بخصوص مُستقبل الإحترافي”.

وواصل في سياق مُتصل :”أمتلك عروضا من اندية قطرية، وسأتفاوض معها في الفترة اللاحقة”. يُشار بأن المحوري قرر عدم التجديد في فرنسا، بعدما خاب أمله مع “لوال“، والتي لم يستطع فرض نفسه معها، بسبب خيارات المدرب رودي غارسيا.