بن العمري: ” هكذا كان حال اللاعبين بعد مباراة كوت ديفوار”

كشف صخرة دفاع المنتخب الوطني جمال بن العمري عن التعب الشديد الذي نال من اللاعبين مباشرة بعد مباراة ساحل العاج والتي عرفت الوصول إلى الوقت الإضافي.

وتحدث بن العمري عن مشوار المنتخب الوطني في تصريح للنهار على هامش تكريمه من طرف رئيس بلدية الحراش قائلا:

” لعبنا 120 دقيقة أمام كووت ديفوار، وبعدها بثلاثة ايام واجهنا نيجيريا التي إستفادت من يوم راحة أكثر منا”

وأضاف: ” بعد مباراة كوت ديفوار كنت في الغرفة رفقة بلايلي وبونجاح، وشعرت بالألم في كل المفاصل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الاعبين الآخرين عشية تحضير ورقة لقاء نيجيريا، لكن بفضل الطاقم الطبي تمكنا من تحضير الفريق لخوض مباراة نيجيريا”.