بن العمري يبدي تحمسه لمواجهة زيمبابوي

أبدى الدولي الجزائري جمال بن العمري تحمسه للمواجهة الحاسمة التي ستجمع الخضر، اليوم الإثنين، بمنتخب زيمبابوي.

ونشر بن العمري، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها ” وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.

وأرفق مدافع نادي ليون الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة له بقميص الخضر، بخلفية تذكر بموعد مواجهة زيمبابوي.

ومن المنتظر أن يعود جمال بن العمري، إلى التشكيلة الأساسية للخضر، بعد أن شارك بديلا في مباراة الذهاب بالجزائر.