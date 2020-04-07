بن العمري يتجه لمواصلة تجربته الخليجية

الرياضة
  • -
  • 0
بن العمري يتجه لمواصلة تجربته الخليجية
بقلم النهار أونلاين

تُشير كل المعطيات بأن الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، سيواصل مشواره في  الخليج، حتى في حالة مُغادرته لناديه الشباب.

ويمتلك نجم المنتخب الوطني، العديد من المُقترحات المغرية حاليا، من الدوريات الثلاثة الكبرىفي في هذه المنطقة.

وتسعى فرق من السعودية، قطر والإمارات، لإقناع قلب الأسد بالإلتحاق بصفوفها بداية من الموسم القادم، للإستفادة من خبرته.

وسيتواجد خريج مدرسة النصرية، هذه المرة في موقع قوة، بعدما أثبت جدارته مع الخضر وتحول لواحد من أفضل المدافعين في إفريقيا.

وسيشترط قلب الأسد لا محالة، راتبا ضخما مع ضمان إستلامه في مواعيده، تفاديا للسيناريو الذي يعيشه حاليا مع الليوث


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802610

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com