بن العمري يتجه لمواصلة تجربته الخليجية

تُشير كل المعطيات بأن الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، سيواصل مشواره في الخليج، حتى في حالة مُغادرته لناديه الشباب.

ويمتلك نجم المنتخب الوطني، العديد من المُقترحات المغرية حاليا، من الدوريات الثلاثة الكبرىفي في هذه المنطقة.

وتسعى فرق من السعودية، قطر والإمارات، لإقناع قلب الأسد بالإلتحاق بصفوفها بداية من الموسم القادم، للإستفادة من خبرته.

وسيتواجد خريج مدرسة النصرية، هذه المرة في موقع قوة، بعدما أثبت جدارته مع الخضر وتحول لواحد من أفضل المدافعين في إفريقيا.

وسيشترط قلب الأسد لا محالة، راتبا ضخما مع ضمان إستلامه في مواعيده، تفاديا للسيناريو الذي يعيشه حاليا مع الليوث