بن العمري يترجى السلطات الجزائرية لترحيله من السعودية !!

الرياضة
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بن العمري يترجى السلطات الجزائرية لترحيله من السعودية !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ترجى النجم الدولي الجزائري لفريق الشباب السعودي جمال الدين بن العمري السلطات الجزائرية لترحيله من السعودية واعادته للجزائر لكي يكون قريبا من عائلته.

بن العمري قال في تصريحات اليوم الأربعاء:”أضم صوتي إلى صوت المدرب خير الدين مضوي، أناشد السلطات الجزائرية للتدخل حتى نتمكن من العودة إلى أرض الوطن”.

وتابع:”أتمنى أن نتلقى أخبارًا سارة في أقرب وقت ممكن، نحن بحاجة إلى العودة لأرض الوطن من أجل الوقوف بجانب عائلاتنا”.

وختم:”أعتقد أن الظرف الحالي لا يسمح لنا بالحديث عن كرة القدم ووضعيتي مع الشباب، المهم تجاوز أزمة فيروس كورونا والخروج منها بأقل الأضرار”.


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