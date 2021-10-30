بن العمري يتعافى ويُطمئن بلماضي

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي، أخبارا سارة، بعد تعافي جمال بن العمري من الإصابة التي تعرض منذ أيام مضت.

يشارك قلب دفاع المنتخب الوطني حاليا، بصفة أساسية خلال المواجهة التي تجمع ناديه قطر بنظيره لاخويا في “دوري النجوم”.

ويظهر محارب الصحراء في أتم جاهزيته، وهو ما يمثل خبر سارا بالنسبة للخضر، أيام قبل موعد مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.

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يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، رفقة ناديه بشكتاش، مضيفهم هتاي سبور، لحساب الجولة الـ11 من الدوري التركي. كما كشف الحساب الرسمي لنادي بشكتاش، التشكيلة الأاية التي سيبدأ بها المدرب ياليشين هذه المباراة، والتي ضمت اسم غزال.

ويعول المدرب سيرجان ياليشين، على نجمه الجزائري، لمواصلة تألقه هذا الموسم، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة. ويذكر أن رشيد غزال، توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز، نظير ما قدمه الموسم الماضي رفقة ناديه بشكتاش.