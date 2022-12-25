بن العمري يتلقى تهاني “الكاف” بهذه المناسبة

تلقى اللاعب الدولي الجزائري جمال بن العمري، مدافع نادي الخليج السعودي، اليوم الأحد، تهنئة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة هنأ من خلالها بن العمري، بمناسبة عيد ميلاده الـ33.

وكتبت “الكاف في تغريدتها: “بطل أمم إفريقيا 2019، عيد ميلاد سعيد لمدافع المنتخب الجزائري جمال بن العمري.. ما هي أجمل ذكرى تحتفضون بها عن هذا المدافع”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدته هذه، بمقطع فيديو، أبرز فيه أبرز ما قدمه جمال بن العمري مع الخضر.