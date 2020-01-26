بن العمري يتلقى ضربة موجعة!

غاب الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، عن المواجهة التي تعادل فيها ناديه الشباب أمام نظيره الهلال، في قمة الدوري.

وأوضح مُدرب الليوث، رازفان لوشيسكو، بأن عدم تواجد المُدافع الصلب مع التشكيلة، يعود لتعرضه لإصابة على مُستوى قدمه اليمنى.

وصرّح التقني الروماني لوسائل الإعلام المحلية :”غياب بن العمري أثر علينا بطبيعة الحال، وهو يعاني من مُشكل على مُستوى المفصل”.

يُشار بأن جماهير الشباب، أعربت عن إستغرابها من غياب قلب الأسد في آخر لحظة، مُعتبرة بأن الأمر غير طبيعي.

ليتضح في نهاية المطاف، بأن عدم مُشاركة خريج مدرسة النصرية كان إضطراريا لا أكثر ولا أقل.