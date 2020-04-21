بن العمري يتنفس الصعداء في السعودية !!

تلقى اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” أخبارا سارة من إدارة فريقه الشباب السعودي.

صحيفة “الرياضية” السعودية كشفت عبر موقعها الإلكتروني أن إدارة الشباب ضخت راتب شهرين للاعبي الفريق والجهاز الفني، بعدما وعدت بتسليمهم رواتبهم قبل شهر رمضان.

ذات الصحيفة أضافت أن زملاء المدافع المحوري للخضر لم يتبقى لهم سوى شهري مارس وأفريل.

وكانت إدارة الليث توصلت إلى اتفاق مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% بداية من منتصف مارس، حتى نهاية توقف النشاط الرياضي.