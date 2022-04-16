بن العمري يثير قضية “المتمرد” ديلور وينتقد المدافعين عن عودته

في الوقت الذي تتجه كل اهتمامات الجزائريين إلى القرار الذي يستعد “الفيفا” للإعلان عنه بعد أيام قليلة من الآن، والذي سيحدد مصير الشكوى المودعة ضد حكم مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، أثار مدافع “الخضر”، جمال بن العمري، قضية المهاجم “المتمرد”، أندي ديلور، وهاجم المدافعين عن عودته مجددا.

جمال بن العمري وفي بث مباشر على حساب “الأنستغرام”، قام بتثبيت تعليق يخصه في قضية مهاجم نادي “نيس” الفرنسي “آندي ديلور”، المبعد من المنتخب الوطني بقرار انضباطي، مبدئيا رأيه في مسألة مطالبة فئة من الجزائريين بالعفو عنه، وانتقادها الناخب الوطني على رفضه اتخاذ هذا القرار.

ولمّح بن العمري في سياق حديثه عن هذه القضية قائلا:”نعم، نملك بونجاح، سليماني وبن يطو وهم جزائريون حقيقيون.. سليماني هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، لكن هناك فئة من الناس تفضل الركض خلف لاعب طلب إجازة لمدة عام”.

وقد يكشف موقف اللاعب من هذه القضية التي أثارها مدافع نادي “قطر”، حالة عدم الرضا على قرار “الغجري” بين أوساط العناصر الوطنية، لا سيما وأنه اتخذ قراره في مرحلة هامة وهي التصفيات المؤهلة لـ “مونديال” قطر 2022.

لكن ذلك لن يرضي شريحة واسعة من متتبعي شؤون المنتخب، التي أبدت رفضها لهذه الخرجة، مؤكدة بأن مهمة اللاعب تقتصر على الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني فوق الميدان وليس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضية مثل هذه لا يكون إدلاء الرأي فيها ـ حسبهم ـ إلا من صلاحيات الاتحادية أو المدرب فقط.