بن العمري يحيي ذكرى اندلاع ثورة التحرير
احتفل الدولي الجزائري جمال بن العمري، لاعب نادي قطر القطري، بالذكرى الـ67، لاندلاع ثورة التحرير
ونشر بن العمري، بهذه المناسبة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، صورة العلم الوطني، احياء لهذه الذكرى.
وأرفق مدافع الخضر، هذه الصورة بتعليق: “تحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء، بيكم راسنا مرفوع، الله يرحمكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه، وطننا فخرنا”.
ولاقت هذه الخرجة، ردود فعل كبيرة من معجبيه، على مواقع التواصل الإجتماعي.
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تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي، أخبارا سارة، بعد تعافي جمال بن العمري من الإصابة التي تعرض لها منذ أيام مضت.
يشارك قلب دفاع المنتخب الوطني حاليا، بصفة أساسية خلال المواجهة التي تجمع ناديه قطر بنظيره لاخويا في “دوري النجوم”.
ويظهر محارب الصحراء في أتم جاهزيته، وهو ما يمثل خبر سار بالنسبة للخضر، أيام قبل موعد مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.
وتحتفل الجزائر، اليوم بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث هنأ رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع ثورة التحرير، وهذا من على الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم.
وجه الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية، رسالة بمناسبة ذكرى إندلاع الثورة قائلا :”1 نوفمبر مصدر فخرج الجزائريين”.
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