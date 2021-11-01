بن العمري يحيي ذكرى اندلاع ثورة التحرير

احتفل الدولي الجزائري جمال بن العمري، لاعب نادي قطر القطري، بالذكرى الـ67، لاندلاع ثورة التحرير

ونشر بن العمري، بهذه المناسبة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، صورة العلم الوطني، احياء لهذه الذكرى.

وأرفق مدافع الخضر، هذه الصورة بتعليق: “تحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء، بيكم راسنا مرفوع، الله يرحمكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه، وطننا فخرنا”.

ولاقت هذه الخرجة، ردود فعل كبيرة من معجبيه، على مواقع التواصل الإجتماعي.

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