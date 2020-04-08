بن العمري يخسر ورقة ضغط مهمة!

خسر الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، واحدة من أوراق الضغط الذي يُفترض أن يستعملها ضد إدارة ناديه الشباب.

وأشارت تقارير إعلامية، بأن المدافع لا يدخل في حسابات نادي النصر، والذي كان إلتحاقه به سيضع إدارة الليوث في حرج.

وأشارت جريدة الإقتصادية السعودية، بأن قلب الأسد لا يدخل في حسابات مدرب “العالمي”، فيتيوريا الى حد الساعة.

يُذكر بأن غالبية مُشجعي الشباب، كانت في حالة من القلق، بعدما تخوفت من إلتحاق نجمها بصفوف الغريم التقليدي.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، يتواجد حاليا في نزاع علني مع إدارة فريقه، وكل المعطيات تؤكد تغييره للأجواء الصيف القادم.