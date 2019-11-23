بن العمري يرفض الإحماء مع لاعبي الإحتياط !

صنع المدافع الدولي جمال بن العمري الحدث في الدوري السعودي خلال مباراة فريقه الشباب أمام نادي الفيحاء بعدما رفض القيام بعملية الإحماء مع لاعبي الإحتياط.

وعاقب مدرب نادي الشباب السعودي لاعبه جمال بلعمري بسبب وصوله المتأخر إلى ناديه بسبب تواجده رفقة المنتخب الجزائري أين خاض مباراة بوتسوانا في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2021.

وتم إستبعاد صخرة دفاع المنتخب الوطني عن مواجهة نادي الفيحاء، وهو الأمر الذي أثار غضب بن العمري الذي رفض القيام بعملية الإحماء مع اللاعبين الإحتياطيين.