بن العمري يستعين بالحجامة قبل الديربي أمام تونس

الرياضة
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بن العمري يستعين بالحجامة قبل الديربي أمام تونس
بقلم إسماعيل عشاش

ظهرت آثار الحجامة على فخذ الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، ساعات قبل الداربي المغاربي بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي. وصنعت الصورة الحدث في وسائل التواصل الإجتماعي ونالت إعجاب المُتابعين.

ويُفترض أن يواصل قلب الأسد ظهوره الأساسي، لثاني مرة على التوالي رفقة الخضر أمام نسور قرطاج، بعدما أظهر صلابة كبيرة أمام مالي بداية الأسبوع الجاري، وإسترجع لياقته المعهودة رغم نقص المُنافسة الرسمية.

ويُعول قلب الدفاع، على تقديم مُستوى كبير في الديربي المغاربي، من أجل إظهار مؤهلاته للأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو الذي يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع العديد من الفرق القطرية.


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