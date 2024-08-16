بن العمري يصطدم بمحرز ورونالدو في دوري أبطال أسيا

اصطدم الدولي الجزائري جمال بن العمري، اليوم الجمعة، بمواطنه الدولي الجزائري الأخر رياض محرز في دوري أبطال أسيا.

كما تواجد بن العمري في مجموعة الموت، حينما اصطدم بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحمل قميص نادي النصر السعودي.

ويسعى بن العمري بخبرته الكبيرة، لقيادة ناديه الشرطة العراقي لصنع المفاجأة أمام محرز و فريقه الأهلي السعودي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–