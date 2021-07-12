بن العمري يصل الدوحة للتوقيع مع ناديه الجديد

حط الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، رحاله في الساعات القليلة الماضية في العاصمة القطرية الدوحة، تأهبا لتوقيعه مع ناديه الجديد قطر، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وكشفت مجلة “استاد الدوحة” بأن المدافع المُتألق وصل الى قطر، من أجل ترسيم لنادي قطر، ومُزاملة مواطنه يوسف بلايلي الذي يحمل ألوان هذا النادي منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

ويُرتقب أن يخضع بطل إفريقيا للفحوصات الطبية اللازمة، على أن يُباشر بعدها التحضيرات مع “الملك” في الأيام القادمة، وهو الذي تحصل على ضمانات باللعب بشكل مُنتظم والتخلص من شبح مقاعد البدلاء الذي لازمه طيلة الموسم الماضي مع “لوال”.