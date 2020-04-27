بن العمري يصنع الحدث في السعودية !

الرياضة
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بن العمري يصنع الحدث في السعودية !
بقلم أمير بهلول

يصنع المدافع الجزائري، “جمال بن العمري”، لاعب “الشباب السعودي”، الحدث في مختلف وسائل الإعلام السعودية.

فبات الجميع يرشحه للإنضمام لنادي “الأهلي” بعد أن قرر الرحيل عن نادي “الشباب” بسبب المشاكل المتكررة ولا حديث سوى عن هذه الصفقة.

والأبرز من ذلك، أن نادي “الأهلي” مستعد لتقديم عرض مغري للمدافع الجزائري بشرط أن يتحصل على ورقة تسريحه، كونه لا يزال مرتبط بعقد مع فريقه إلى غاية 2021.

كما أن الجماهير الأهلاوية رحبت بهذه الصفقة، مؤكدة أن خط الدفاع سيصبح أقوى بتواجد بن العمري، وراح البعض يؤكد أن حتى مستوى بلايلي سيتحسن في تواجد صديقه.

في نفس السياق، كل من “إتحاد جدة” و”النصر السعودي” يريدان التعاقد معه أيضا.


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