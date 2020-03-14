بن العمري يضع النقاط على الحروف في السعودية

وضع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، النقاط على الحروف بخصوص وضعيته في السعودية مع ناديه، بعد عودته من الإصابة.

وصرّح قلب الدفاع للإعلام السعودي :”لا وجود لخلافات مع الإدارة، وأنا مُرتاح مع الفريق، وكل شيء على أحسن ما يُرام”.

وتطرق خريج مدرسة النصرية، لما تم تداوله بخصوص إصراره على زيادة راتبه الشهري أو السماح له بتغيير الأجواء.

وقال في هذا الشأن :”لم أطالب بزيادة مالية مثلما تم تداوله، والأمور واضحة في عقدي”.

يُشار بأن نجم الخضر، عاد للملكة الأسبوع الماضي، بعد طول غياب وتخلصه من آثار الإصابة التي كان يعاني منها.