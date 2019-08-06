بن العمري يضيع مواجهة لازيو الإيطالي لهذا السبب!

ضيع اللاعب الدولي الجزائري جمال بن العمري مواجهة فريق لازيو روما الإيطالي المزمع إجراؤها يوم غد الأربعاء في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويواجه فريق الشباب السعودي نظيره لازيو الإيطالي في منطقة “هارزفينكل” بألمانيا، أين يجري فريق الشباب السعودي معسكره التحضيري.

وكان المدرب “خورخي ألميرون” قد منح عطلة إضافية للاعب الجزائري جمال بن العمري عقب المباريات الماراطونية التي خاضها رفقة المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعود قلب الأسد بن العمري إلى فريقه الشباب السعودي مباشرة بعد قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلته بالجزائر.