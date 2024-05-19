بن العمري يفاجئ الممثل صالح أوقروت بزيارته ويهديه قميصه

زار مدافع مولودية الجزائر جمال بن العمري الممثل الجزائري القدير صالح أوقروت، اليوم الأحد، في لفتة إنسانية من طرف ابن مدينة الحراش.

ومنح جمال بن العمري الممثل القدير “صويلح” قميص مولودية الجزائر، وأجرى معه حديث خاص معه حينما قال له “أتيتك زائرا بالنيابة عن كامل طاقم المولودية ورئيسها، سنقوم بزيارتك مجددا في قادم الأيام ومعنا درع البطولة”.

واستفسر الممثل صالح الدولي الجزائري بن العمري عن عدم جلب زملائه في مولودية الجزائر، الذين تعذر عليهم زيارته، فكانت إجابة إبن مدينة الحراش أنه هو من إختار زيارته الشخصية وعوض زملائه وحتى الرئيس حاج رجم.

كما كشف إبن مدينة الورود البليدة “صويلح” أنه كان مشجعا وفيا لمولودية الجزائر في وقت سابق.