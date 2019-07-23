بن العمري يكشف تفاصيل الخطاب الحماسي لبلماضي مع اللاعبين

كشف صخرة دفاع المنتخب الوطني جمال بن العمري عن الخطاب الذي ألقاه الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه مباشرة بعد مباراة الطوغو.

وتحدث بن العمري عن المدرب الوطني جمال بلماضي في تصريح للنهار على هامش تكريمه من طرف رئيس بلدية الحراش قائلا:

“منذ تأهلنا إلى نهائيات كأس امم إفريقيا ، مباشرة بعد مباراة الطوغو الأخيرة، قال لنا بلماضي أنه سيذهب إلى مصر من أجل العودة بالتاج الإفريقي”.

وأضاف: ” هناك بعض الأطراف التي لم تصدق بموضوع التتويج بكأس أمم إفريقيا، لكن بلماضي هو “اللي دخلهالنا في راسنا”، وقال لنا أننا سننتقل إلى مصر للفوز بكل المباريات”.