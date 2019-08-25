بن العمري يلتقي “رونار” ويكشف ما قاله عن الجزائر

صنع الدولي الجزائري جمال بن العمري الحدث، في الساعات الماضية، بعد ظهوره وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الفرنسي “هيرفي رونار”.

وقامت وسائل الإعلام السعودية بالإستفسار عما دار بين المُدافع الصلب والناخب الجديد لـ”الأخضر”، في مُدرجات ملعب “الأمير سعود بن جلوي”.

وكشفت جريدة “الإقتصادية” بأن المُدرب السابق للمغرب قام بتهنئة قلب الأسد بعد تتويجه بالكان مع الخضر قائلا له :”مبروك عليكم”.

وأشار ذات المصدر، بأن الرجلين إستحضرا بعدها ذكرياتهما في الدوري الجزائري، ليتمنى كل طرف التوفيق للآخر في قادم التحديات مُستقبلا.